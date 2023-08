Vanilleeis in Linz: Teurer Genuss, aber inhaltlich in Ordnung

Die gute Nachricht vorweg: Während der Hitzewelle kann man in den Linzer Eisdielen Eis relativ bedenkenlos genießen. Das hat der diesjährige Eistest der oö-Arbeiterkammer gezeigt.

In neun Eissalons ließen sich die Testerinnen und Tester Vanilleeis in Styroporboxen einfüllen, getestet wurden die Proben vom Institut Hygienicum. "Erfreulicherweise entsprachen acht von neuen Proben im Test den strengen lebensmittelhygienisch-mikrobiologischen Anforderungen", bestätigte die Arbeiterkammer in einer Aussendung.

