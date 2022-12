Über Bratwürstel als Weihnachtsmenü - und wie wir das Kraut fett machen

Vergangene Woche waren wir an dieser Stelle fein essen, diesmal kochen wir wieder selbst. Es ist Weihnachten. Und was gibt es da Schöneres, als für die ganze Familie zu kochen? Klar, dass wir an Bratwürsteln - so viel Tradition muss sein! - nicht vorbeikommen.

Die Beilage der Wahl: Sauerkraut. (Erdäpfelschmarrn geht auch, wird an dieser Stelle so mancher einwerfen. So ein Schmarrn, antworten wir!)

Damit das Sauerkraut zum geschmacklichen Höhepunkt wird, benötigt es allerdings etwas Zuwendung. Das dauert nicht lang, lohnt sich aber.

Das gekaufte Kraut - im Säckchen oder im Glas - ist geschmacklich nämlich noch nicht ganz auf der Höhe. Die Säure ist oft eher pentrant denn anregend.