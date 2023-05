Starbucks eröffnet ein Lokal auf der Linzer Landstraße

Die 21. Filiale in Österreich eröffnet Starbucks in der belebten Einkaufsstraße in Linz im ehemaligen Calzedonia-Store bei der Mozartkreuzung. ​​​​​Der Standort bietet ein To-Go-Angebot mit einer Vielzahl an Kaffeekreationen und Snacks an. Zirka zehn neue Mitarbeiter werden im Shop beschäftigt sein.