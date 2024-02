Soko Linz: Mehr Liebe, mehr Beziehung und eine Katze

Nein, noch stehen die Darstellerinnen und Darsteller von Soko Linz nicht „Unter Schock“, auch wenn dieser Titel der ersten Folge der dritten Staffel (Start am 12. März) das vermuten lassen würde. Denn trotz Ausstiegs des ZDF soll die Serie mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski weiterlaufen. „Die blinde Zeugin“ hilft den beiden bei der zweiten Folge, den Fall einer jungen Frau zu lösen, die in Linz in die Donau gestoßen wird. Thematisiert wird auch ein Leben in Reichtum und Luxus: „Get rich quick“ in Folge drei führt die Ermittler in die Trading-Szene, die sich auch in Oberösterreich breitgemacht hat.

Oberösterreich im Hauptabendprogramm: Das ist, trotz Mord und Totschlag, ein Argument für das Land, weiterhin in diese Serie zu investieren. Auch wenn es dabei um „Schmutziges Wasser“ geht, werden schöne Plätze ins rechte Licht gerückt.

© ORF/Stefanie Leo

„2,5 Millionen Euro direkte Effekte und eine hohe Werbewirksamkeit werden durch Soko Linz ausgelöst“, versichert Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Und auch „Durch die Nacht“ und „Schande“ sollen dazu beitragen. Wer in der Staffel nicht fehlen darf, ist Bad Ischl. In der Kulturhauptstadt treiben die Motorradrocker in „MC4C“ ihr Unwesen – danach ist die Folge „Signature Styles“ mit Eindrücken aus dem Linzer Mural Harbor zu sehen. „Schlafende Hunde“ werden nicht geweckt, dafür steigt mit Miss Marple eine Katze ein. „Die habe ich mir gewünscht und bekommen“, strahlt Katharina Stemberger übers ganze Gesicht, „sie hat verstanden, wann bei den Dreharbeiten Showtime ist und stiehlt mir zwar ein bisschen die Show“, kokettiert die Fernsehkommissarin. „Aber ich halte dagegen.“

© ORF/Thomas Jantzen

Liebe in Serie Nicht zuletzt wegen vieler Beziehungsgeschichten kommt es zu „Magic Moments“ in der dritten Staffel, die in der Altstadt Linz, in der Mural Harbor Gallery, in der Pöstlingbergbahn, im Paneum in Asten, beim Almsee in Grünau im Almtal oder auch im Mühlviertel gedreht wurde, wie Produzent Florian Gebhardt erläutert: „Neue Fälle, Beziehungen und Liebe spielen eine große Rolle. Polizisten, die ihr Privatleben mit in den Beruf nehmen und umgekehrt. Wie im wirklichen Leben.“

Damit ist sichergestellt, dass „Hopfen und Malz“ auch in der Brauerei Grieskirchen nicht verloren sind und die Spannung bis zum Schluss bleibt und auch „Das Phantom“ aufgeklärt werden kann. Schlussendlich bleibt zu hoffen, dass mit der 13. Folge der dritten Staffel die „Weichenstellung“ für eine Fortsetzung gelegt wird. Auch wenn Landeshauptmann Thomas Stelzer weiterhin lieber als Politiker vom ORF interviewt wird, als eine Rolle in Soko Linz zu übernehmen.

© ORF/Stefanie Leo

Glücklich über ihre Rolle ist auch die junge Oberösterreicherin Paula Haimberger. Sie ist in dieser Staffel als Emilia „eine ziemliche Schnepfe, eine Zicke. Das hat echt Spaß gemacht. Ich war lange genug das brave Mädel.“ Die junge Schauspielerin bekommt in der aktuellen Staffel mehr Screenzeit, und ist verliebt. In der Serie und im wirklichen Leben.