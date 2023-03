Nach dem Brandanschlag auf Asylquartier verzögert sich nun der Bau

Nach einem Brand auf der Baustelle eines Asylquartiers Samstagabend in Linz wird sich dessen Fertigstellung leicht verzögern. Voraussichtlich Mitte bis Ende April sollen wie geplant Flüchtlinge in das für 48 Menschen geeignete Gebäude einziehen, sagte Günther Erhartmaier, Präsident des oö. Arbeitersamariterbunds, der die Unterkunft betreiben wird. Das Haus stand zuvor sechs Jahre in Feldkirchen an der Donau und soll nun in Linz wiederaufgebaut werden.

In Feldkirchen habe es nie Probleme gegeben, betonte Erhartmaier, allerdings wurde das dortige Grundstück anderweitig bebaut. Die ÖBB stellen das Grundstück in Linz zur Verfügung. Die Brandstiftung - seitens der Polizei ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung federführend mit dem Landeskriminalamt - steht außer Frage. "Eine Erfahrung, die wir uns gern erspart hätten."