In OÖ. Zahl der bestätigten Masernfälle auf vier gestiegen

In Oberösterreich ist es nach Angaben der Landessanitätsdirektion bisher zu vier bestätigten Masernfällen gekommen. Von der Infektion ist nicht nur ein elfjähriges Mädchen betroffen. Auch bei drei Familienmitgliedern wurde die Ansteckung diagnostiziert, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitagabend mit.

Die Elfjährige werde weiterhin auf der Normalstation behandelt, sagte eine Kliniksprecherin am Samstag zur APA. Die anderen Erkrankten seien wegen des milden Verlaufs in häuslicher Absonderung.

Fälle in vier Bundesländern

Seit Jahresbeginn ist es auch in der Steiermark, in Kärnten und in Wien zu gesundheitsbehördlich bestätigten Masernfällen gekommen. Mit den drei weiteren bestätigten Fällen in Oberösterreich ist die Fallzahl in Österreich im heurigen Jahr auf bisher 37 gestiegen.