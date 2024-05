Einfach himmlisch, der moderne "Kirchenwirt" im Mariendom

Man könnte es fast übersehen: Das neue Willkommens-Center am Linzer Domplatz, so gut fügt es sich in die ursprüngliche Architektur ein. Direkt am Mariendom ist es drangebaut, anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Mariendom.

Und was wäre ein Begegnungsraum ohne Gastronomiebetrieb - schließlich hatte früher auch jede Kirche ihren Kirchenwirt.