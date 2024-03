Ein Stern ist für dieses Lokal in Linz zu wenig

Beliebt sind auch die beiden Tische direkt an der riesigen Fenstern. Das Publikum ist - wie im richtigen Leben - bunt gemischt. Die junge Frau im Smiley-Pullover setzt sich alleine an den Tisch beim Eingang, zwei Freundinnen plaudern am Fenster, zwei Herren im Business-Outfit besprechen wichtige Dinge.

Gemütliches, kulturelles Ambiente

Jeder und jede fühlt sich wohl. Die violette Lederbank lädt dazu ein, sich einfach hin zu knotzen, eine Zeitung zu holen (die Zeit liegt hier auf), oder im - schon ordentlich abgegriffenen - Programmbuch der Kulturhauptstadt Bad Ischl zu schmökern.

Ah, da war noch was. Essen und trinken. Die immer (wirklich immer) freundlichen jungen Kellnerinnen kümmern sich aufmerksam um jeden Gast. Heute gibt es Curry Pastinaken Kokos Suppe (6 Euro). "Nein, das Kokos ist wirklich nicht der Geschmacksträger", bestärkt die Kellnerin meine vorsichtige Wahl.