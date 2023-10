Lkw krachte in Linz in Straßenbahn, mehrere Verletzte

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn auf der Wiener Straße in Linz. Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt. Nach ersten Informationen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls über 30 Personen in der Straßenbahn.

➤ Mehr lesen: Drei Hunde an tödlicher Attacke in Oberösterreich beteiligt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, einschließlich des Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, Polizei und der Betriebsfeuerwehr der Linz AG, war schnell vor Ort, um die Verletzten zu versorgen.