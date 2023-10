Lido Sounds schlägt Linzpride: Parade muss verschoben werden

Rechtzeitig beantragt, dennoch abgelehnt

Für 2024 sei unmittelbar nach Ende der linzpride2023 bei der zuständigen Magistratsbehörde um Bewilligung angesucht worden: "Es folgte noch ein Telefonat mit einem Magistratsmitarbeiter bezüglich einer Abstimmung zur Vergrößerung des Areals."

„Wir gingen wie auch in all den Jahren zuvor in der Erwartung einer positiven Bewilligung an die Arbeit und sehen uns nun mit einem negativen Bescheid konfrontiert,“ erklärt Michel Müller, Vereinssprecher der HOSI Linz.

Ärger trotz Entschuldigung riesengroß

Der Ärger ist auch deshalb groß, weil Lido Sounds samt neuen Termin kommuniziert wurde, ehe mit Hosi Linz geredet wurde. Müller: "Tatsächlich wurde die Öffentlichkeit bereits über die Neuaustragung von „Lido Sounds“ in Kenntnis gesetzt, noch bevor die HOSI die Möglichkeit hatte, persönlich bei der zuständigen Magistratsabteilung vorstellig zu werden."