9.500 Menschen feierten auf Linzer Pride-Parade

Am Samstag gingen rund 9.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Linzer Pride-Parade für die Rechte und Gleichberechtigung der Queer-Community auf die Straße. Wegen des vereitelten Terroranschlags auf die Wien-Pride vergangene Woche wurden in Linz besondere Sicherungsmaßnahmen ergriffen, wie die Polizei in einer Pressemeldung am Samstagabend mitteilte. Die Parade verlief aber ohne nennenswerte Zwischenfälle.

