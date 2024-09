Linzer Klangwolke: Luftballett zu Ehren von Menschheitspionieren

Die 52 Hertz im Titel beziehen sich auf den "einsamsten Wal der Welt", der als einziger auf der Frequenz von 52 Hertz kommuniziert, während seine Artgenossen andere Frequenzen nutzen.

Über einer in blaues Lauflicht getauchten Donau pocht der gleichmäßige Ton dieser Frequenz, eine leuchtende Walfigur schwimmt ein. Die musikalische Basis bildet die Orchestersuite "The Planets" des englischen Komponisten Gustav Holst. Jeder Pionierpersönlichkeit ist ein Planet gewidmet, jeder ein Kapitel mit Bildern, die auf eine Leinwand aus Wasser projiziert und von Statisten, auf riesigen kranartigen Gebilden in die Höhe gezogen, in den Himmel gezeichnet werden.

Die erste Pionierin ist die Tanz-Ikone Pina Bausch - auf der Wasserwand sind Ballettszenen zu sehen, Luftakrobaten schweben in kronen- oder lusterartigen Trägern über dem Fluss, die Donau versinkt in blutigem Rot, bis das Kapitel schließlich in einem feurigen Knall endet.