Linz: Staatsmeisterschaften im Kunstturnen werden ausgetragen

Es wird ein besonderes Wochenende für die heimische Sportwelt: Österreichs 116 besten Elite- und Junioren-Kunsturnerinnen und -turner aus allen neun Bundesländern, allen Leistungszentren und 42 verschiedene Vereinen sind für die heurige Staatsmeisterschaft gemeldet.



Der lange erste Wettkampftag bringt in der Linzer TipsArena am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 20 Uhr alle Mehrkampf- und Team-Entscheidungen. Am Sonntag, 14. Mai, folgen von 11 bis 15.30 Uhr die Finalentscheidungen an den einzelnen Geräten.