Linz: Positive Rückmeldungen zum Budget, Kritik an Zukunftsplanung

Was der ÖVP aber Sorgen macht, ist die mittelfristige Finanzplanung. Laut ÖVP müssen ab 2026 in der mittelfristigen Finanzplanung mehr Darlehen zurückgezahlt werden als neue aufgenommen werden können. Damit reduziere sich zwar der Darlehensstand von 749 Millionen Euro (2024) auf 668 Millionen Euro (2029). Hajart: „Offen ist jedoch die Frage, wie in den nächsten sechs Jahren der negative Total-Cashflow von in Summe 722 Millionen Euro finanziert werden kann.“

Was der ÖVP im Budget darüber hinaus fehlt: Finanzierungspläne für die dringend nötigen Schulsanierungen sowie die mangelnde finanzielle Ausstattung der Feuerwehren - was eine Enthaltung der ÖVP im Gemeinderat zur Folge habe.

Positive Richtung samt Irrweg

Durchaus positive Ansätze finden auch die Grünen im Doppelbudget. Positiv schlage sich die Arbeit für ein klimagerechtes Linz nieder, erklärt Stadträtin Eva Schobesberger: "Für die Baumoffensive, die nach der Kroatengasse und dem Rathausviertel nun im Neustadtviertel angekommen ist, stehen für die kommenden beiden Jahre knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung."

Gleichzeitig an Bundes-Autobahn-Projekten mitzuzahlen, die die Klimakrise weiter anheizen und Projekte voranzutreiben, die den Grüngürtel bei der JKU durch Betriebsansiedlungen gefährden, sei aber "absurd und wird von uns auch keine Zustimmung erhalten“, betont die Klimastadträtin, die darüber hinaus fürchtet, dass die derzeit veranschlagten 70 Millionen Euro für die Stadtautobahn nicht halten werden.