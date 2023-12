Keine breitere Straße auf der Linzer Donaulände

Nachdem vor zwei Wochen ein Antrag für die Verbreiterung einer Straße auf der Donaulände für einen Aufschrei gesorgt hatte, wurde der Antrag nun im Gemeinderat abgelehnt.

Die Donaulände in Linz ist ein beliebtes Naherholungsgebiet mitten im Zentrum. Neben den Grünflächen direkt am Fluss ist die Donaulände auch Anlegeplatz für zahlreiche Tourismusschiffe. Heuer legten bereits 1.410 Schiffe mit rund 197.000 Passagieren in Linz an.

