Nach Jahrmarktbesuch in Donau gestürzt: Polizisten retteten Mann

Gut besucht war der Urfahraner Jahrmarkt am Samstagabend. Einer der Besucher hatte am Heimweg letztlich großes Glück. Denn die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Linz einen 43-Jährigen aus der Donau gerettet. Der Besucher des Urfahraner Marktes war laut Zeugenaussagen am Ufer ausgerutscht und in die Donau gefallen.