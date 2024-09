"Ich habe ihm gesagt, dass ich mit diesem desaströsen Bericht an die Öffentlichkeit gehe", erinnert er sich, Luger habe ihm damals gesagt, er sehe das ganz anders. Redlhammer habe damals auch verwundert, dass Dietmar Kerschbaum insgesamt "mit Samthandschuhen angefasst" worden sei. Viele Missstände seien unter den Teppich gekehrt worden.

Redlhammer will die bereits vorliegende Sonderprüfung Kerschbaums durch das Kontrollamt auch auf den wegen seiner Lügen in der Brucknerhaus-Affäre zurückgetretenen Ex-Bürgermeister Klaus Luger ausweiten.

Und mit einem lauten Knall erläutert Redlhammer, warum er sich für eine Kandidatur als Linzer Bürgermeister durchgerungen hat. "Besondere Kraft und Motivation hat mir die SPÖ gegeben", schildert Redlhammer, nimmt einen pink eingefärbten Stein in die Hand und lässt diesen - symbolisch - auf den Tisch fallen.

Damit spricht er die Aussage von SPÖ-Landtagspräsident und Luger-Freund Peter Binder zur Verteidigung Lugers in der Lügen-Affäre an. Binder hatte öffentlich gesagt, "wer in der Politik noch nicht gelogen hat, werfe den ersten Stein". Redlhammer plakativ: "Ich werfe den ersten Stein."

Denn die Aussage Binders habe einen großen Schaden angerichtet. An der Politik nämlich, wie Felix Eypeltauer, Landtagsabgeordneter der Neos, resümiert. Es herrsche Fassungslosigkeit darüber, wie ein hochrangiger Politiker einen ganzen Berufsstand in Misskredit ziehe, um einen der Lüge überführten Politiker zu verteidigen. Der finanzielle Schaden für die Stadt sei hingegen von den Gerichten zu klären.

Wahltermin weiter offen

Seit Montag ist es übrigens offiziell: Karin Hörzing (SPÖ) ist geschäftsführende Bürgermeisterin. Die am Montag am häufigsten gestellte Frage: Wann wird sie die Bürgermeisterneuwahl ansetzen? Die Fraktionen des Gemeinderats (ÖVP, Grüne, FPÖ, Neos, MFG, Linz plus) fordern neuerlich, den 8. Dezember als erstmöglichen Termin zu fixieren.