Linz: Aggressive Taxi-Fahrgäste festgenommen

Ein Taxifahrer verständigte am Samstag-Abend die Polizei in Kleinmünchen und gab an, zwei aggressive Fahrgäste transportiert zu haben und polizeiliche Unterstützung zu benötigen.

Noch vor genauer Klärung des Sachverhaltes stürmten zwei Fahrgäste, eine 33-jährige Rumänin und ein 35-jähriger Afghane, beide aus Linz, mit jeweils einem Kleinkind im Arm aus dem Taxi und schrien unbeherrscht und laut herum.

Die beiden ignorierten mehrere Abmahnungen, ihr Verhalten einzustellen, daher wurde ihnen die Festnahme angedroht. Da sie ihr aggressives Verhalten nicht einstellten, mussten sie festgenommen werden.

Die Kinder wurden bis zur Übergabe an die Kinder- und Jugendhilfe in der Polizeiinspektion betreut. Die Eltern wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.