Der Mörder fuhr im Taxi zur Polizei

Der Plan funktionierte. Die Mutter öffnete die Wohnungstür und Maier sprach den 16-mal vorbestraften Zuhälter, der tatsächlich in der Wohnung war, sofort jovial an: „Harry, was hast denn für einen Scheiß gebaut.“ Der Mann gestand sofort kleinlaut: „Jo, i waß eh, warums do sads. I war’s.“ Knapp eine Stunde sprachen Maier und ein Kollege (zwei sicherten außen vor dem Haus) mit dem Verdächtigen und genossen dazu auch ein Glas Bier. Dann war alles klar.

Tatwaffe war verschwunden

Nur die Tatwaffe blieb zunächst verschwunden. Der Zuhälter hatte sie versteckt. Trotz des Geständnisses des Mannes gab es aber noch ein Problem: Wie sollten die Beamten den Verdächtigen in die Polizeidirektion bringen? Denn die Kriminalisten waren zu viert in einem kleinen VW unterwegs. „I kumm eh mit, aber wann i an Uniformiert’n siach, drah’ i durch“, hatte der Zuhälter unmissverständlich im Gespräch gesagt.

Das Taxi war die Lösung

Doch auch für dieses Problem fand Maier eine Lösung. Er bestellte kurzerhand ein Taxi und fuhr mit dem Verdächtigen und einem Kollegen in die Polizeidirektion „Dem Taxifahrer, hamma nix g’sagt, wen ma da transportieren“, lachte Maier noch 1984 im Gespräch mit dem KURIER. Die beiden anderen Mordermittler folgten im Dienst-VW.