Mit 120 Spritzen zur Verhandlung: Sicherheitsbilanz am Landesgericht Linz

Wer schon einmal am Gericht war, weiß: Die Kontrollen am Eingang können einiges an Zeit kosten. Erst anstellen, durch den Metalldetektor und dann noch eine Taschenkontrolle. Dass diese Maßnahmen nicht umsonst sind, zeigt die Sicherheitsbilanz des Landesgerichtes Linz.

Im Jahr 2023 mussten 130.558 Personen durch die Sicherheitskontrollen, fast doppelt so viele, wie im Jahr zuvor. Grundsätzlich werden die Kontrollen von zwei Mitarbeitern durchgeführt. Bei größeren Verhandlungen oder wenn viele Besucherinnen und Besucher erwartet werden, wird das Personal auf bis zu vier Personen aufgestockt.