Volksgarten Linz: "Randgruppen" rücken weiter in die Mitte des Parks

Denn eines habe sich rasch herausgestellt: "Die Gruppen legen es nicht darauf an, anzuecken, sondern sie wollen auch nur den Park nutzen und in Ruhe gelassen werden."

Aber - und das bezeichneten SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und ÖVP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer als vorzeigetauglich - genau diese Personen waren in die Entscheidungsfindung mit eingebunden.

Dort sollen auch die Betonfundamente entfernt und begrünt werden, der Bereich soll damit in zweierlei Hinsicht attraktiver werden. Rund 30 Personen, von vielen als "Randgruppen" bezeichnet, könnte diese Maßnahme betreffen.

Aber zu den Maßnahmen im Detail, von denen die ersten drei eigentlich in einer Einheit zu betrachten sind. Die Entfernung der Bänke bei der Haltestelle am Volksgarteneingang bei der Landstraße wird nicht mehr auf die lange Bank geschoben, sondern umgesetzt.

Was gerade bei der Straßenbahnhaltestelle wegen der Situierung der Bänke der Länge nach und wegen des Zusammentreffens vieler Nutzungsströme an genau diesem Platz oft nicht möglich war. Und was auch zu Konflikten geführt hat.

"Wir haben auch viele Beschwerden von Fahrgästen der Straßenbahn bekommen", weiß Eva Schobesberger, die als Stadträtin für den Grünraum zum Teil für die Umsetzung zuständig ist. Wobei sie eines auch aus der Umfrage herausgelesen hat: "Wir mögen unseren Volksgarten, und das ist eine schönes Ergebnis."

Eigener neuer Platz wird von Nutzern selbst gestaltet

Ein weiteres Novum: Am neuen Platz werden acht bis zehn neue Bänke aufgestellt. Diese werden im Rahmen eines von der Volkshilfe begleiteten Sozialprojekts von den künftigen Nutzern teils selbst hergestellt.

Jedenfalls wird der neuen Aufenthaltsraum in enger Abstimmung mit seinen künftigen Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam "so platziert, dass sie von den Nutzungsgruppen tatsächlich angenommen werden", erläutert Atteneder von der Volkshilfe.