Kulturplattform will mit Tourismusabgabe die Linzer Theaterszene retten

SPÖ-Klubobmann und Kultursprecher Stefan Giegler hat es heute verkündet: Die SPÖ will 250.000 Euro aufstellen, um die Linzer Theaterszene zu retten. „Viele Kulturschaffende sind an mich herangetreten und haben mir ihre Situation geschildert. Die Theater in Linz leiden unter schweren finanziellen Belastungen“, gibt Giegler die Sorgen der Betreiber wieder.

Mit dieser einmaligen Förderung soll die Existenz im laufenden Jahr gesichert werden. Konkret geht es um das Linzer Kellertheater, das Theater des Kindes, das Theater Phönix, das Theater in der Innenstadt und die Tribüne Linz.