So wollen Kinder Städte: Mehr Grün, weniger Verkehr, viel Wasser

"Kinder sind nicht nur die Zukunft, sie sind die Gegenwart . Sehen Sie sich um, die Kinder sind ja da, leben jetzt mit uns in diesen Städten", stellte Thomas Brezina zu Beginn fest. Erwachsene hätten oft nicht mal annährend so kreative Ideen wie Kinder: "Man muss sie fragen, ihnen zuhören, mit Respekt und Achtung begegnen. Und in der Politik gibt es natürlich viele Möglichkeiten der Umsetzung", so Brezina.

Einen ähnlichen Ansatz vertritt der Linzer Architekt Clemens Bauder. Aktuell setzt er ein Projekt in Linz um, bei dem die Domgasse zur Begegnungszone umgestaltet wird - mit Sitzgelegenheiten, mehr Grün und einem Fest.

Bauder hält fest: "Jene Themen, die Kindern in der Stadtgestaltung wichtig sind, sind für uns alle wichtig, sind für alle gut im Zusammenleben." Spontan präsentiert er drei konkrete Ideen für ein Linz der Kinder: Am Wochenende könnten temporär Straßen gesperrt und mit rollenden Elementen bespielt werden, temporäre Spielstraßen also. Wilde Nischen in der Stadt, auf Baustellen, in Parks sollen ruhig wild bleiben, das rege die Fantasie der Kinder an. "Und wenn wir groß denken, bauen wir zum Beispiel auf dem Urfahrmarkt Gelände das Dorf der Zukunft. Dort legen wir gemeinsam fest, wie Zusammenleben und Mobilität für uns alle funktionieren", wagt Bauder einen Blick in die Zukunft.