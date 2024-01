Drei Problemzonen: Linzer Innenstadt wird neu gestaltet

Um den Verkehr auf der sĂŒdlichen Landstraße zu beruhigen, braucht es laut Luger auch die UnterstĂŒtzung der HauseigentĂŒmer. Leerstand ist hier wie in der ĂŒbrigen Innenstadt kein Problem. Eher schon der stĂ€ndige Wechsel der GeschĂ€fte. 97 Prozent der VerkaufsflĂ€chen seien derzeit vermietet. Auch die FlĂ€che von H&M an der Mozartkreuzung, der am 11. MĂ€rz schließen wird, befindet sich bereits in einem Umnutzungsprozess – hier soll kĂŒnftig der benachbarte BILLA seine VerkaufsflĂ€che erweitern.

Wasserpark am Pfarrplatz

Der dritte Schwerpunkt liegt in der Neustadt. Hier stammt die HĂ€lfte der Bausubstanz noch aus der GrĂŒnderzeit. Der Schwerpunkt der Neugestaltung liegt im Straßenraum und in den Innenhöfen.