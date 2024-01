Linz legt nach den Ferien mit der ersten Schulstraße los

Der Linzer ÖVP-Verkehrsstadtrat Martin Hajart weiß um die Problematik nur zu gut Bescheid. Denn auch in Linz staut es sich hauptsächlich vor der ersten Unterrichtsstunde vor den Linzer Schulgebäuden. Nicht zuletzt deshalb hält er unmissverständlich fest: „Durch Elterntaxis steigt in Summe die Gefahr für Kinder am Schulweg.“