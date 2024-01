31-Jährige verwendete bei Verkehrskontrolle in Wels den Namen ihrer Schwester

Am Montag fuhr eine 31-jährige Frau am Abend in Wels Richtung Stadtzentrum. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle bemerkte die Polizei, dass die Frau ohne Führerschein unterwegs war.

Die Frau verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten und war nicht kooperativ. Sie gab den Beamten ihren Namen, damit diese ihren Führerschein kontrollieren konnten. Als die Polizisten die Angaben überprüften, kamen Zweifel auf.

