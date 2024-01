Historische Kampfkunst: Die Klinge schwingen wie die Ritter

Eigentlich ist die historische Kampfkunst mit dem "Langen Schwert" schon vor Jahrhunderten ausgestorben. Und doch wird sie in Linz, genauso wie in vielen anderen Städten in Österreich und weltweit trainiert. Der Verein INDES beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit den vergessenen Künsten.

Zwischen 700 und 800 Mitglieder hat der Verein österreichweit, 85 davon trainieren in Linz. Allein in der oberösterreichischen Landeshauptstadt finden elf Trainings pro Woche statt.

➤ Mehr lesen: Klimastrategie 2030: Was Gmunden jetzt schon richtig macht