Die Hinterhofküche blickt in Linz über den Tellerrand

In der Hinterhofküche gibt es nicht die "eine Küche". Hier kocht an einem Tag der Verein "Über den Tellerrand", bei dem Menschen aus verschiedenen Kulturen gemeinsam kochen, am nächsten Tag ein Gastkoch und am nächsten steht Mayr gemeinsam mit Laura selbst am Herd.

Küche soll weiter wachsen

"Wir haben viele Workshops im Haus. Die freuen sich auch, wenn das Essen täglich wechselt. Es ist für sie, als würden sie jeden Tag in ein anderes Restaurant gehen", erzählt Mayr.