Popcorn aus dem Innviertel und der längste Apfelstrudel in Linz

Auf dem Betrieb in Mehrnbach in der Nähe von Ried im Innkreis wird mittlerweile auf dem Großteil der 33 Hektar des "Lohbauerhofs" Popcornmais angebaut, sogar die Schweinehaltung wurde - bis auf ein paar für den Eigenbedarf - aufgelassen. Die Schratteneckers sind mittlerweile Popcornprofis. "Anfangs hat es nicht einmal Saatgut in Österreich gegeben", erinnern sich Maria und Johann Schrattenecker zurück.

Jedes Jahr haben sie neue Erfahrungen gemacht und diese in die Entwicklung ihres Produktes einfließen lassen. Jetzt gibt es Popcorn salzig, mit Knoblauch und Chili, aber auch mit Schoko, Erdbeer- und Himbeergeschmack. Die "Innpopis" gibt es in vielen Supermärkten, aber auch am Hofladen im Innviertel zu kaufen.