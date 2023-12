Gefälschtes Bundesheer-Plakat sorgt für Aufregung in Linz

Zwei Plakate - vermeintlich vom Bundesheer - sorgen in Linz für Aufregung. "Hier darf man noch Nazi sein" steht in großen Lettern auf einem Bild mit einem Soldaten im Hintergrund und dem Logo des österreichischen Bundesheers drunter.

Beide Plakate wurden am Dienstag von der Polizei aus den Schaukästen am Hessenplatz in der Linzer Innenstadt entfernt, wie die "Kronen Zeitung" am Mittwoch berichtete. Vom Bundesheer stammen sie nicht, wie ein Sprecher versicherte.