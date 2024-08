Bunter Mix im Lentos-Café auf der Terrasse mit Donaublick

Die Möblierung lässt die Verbindung zum Lentos-Kunstmuseum erahnen, die Speisekarte steckt in kleinen Lentos-Haltern aus Beton.

Aber das Besteck kommt in Biertonkrügen, die eher an eine Brauerei erinnern. Auch, wenn sie von Linzer, also Lentos, Bier kommen.