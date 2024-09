Wie eine Pizzeria den lukullischen Radius erweitern kann

Längst schon steht selbstbewusst "die beste Pizza der Stadt" auf dem Aufsteller vor dem schmucken Lokal, das auf einem der schönsten Plätze in der Linzer Altstadt zu finden ist. In einem gastronomisch durchaus hochwertigen Grätzel.

Und sie lädt ein, den eigenen kulinarischen Horizont um einen kleinen Radius zu erweitern. Denn dieser ist diesmal eine Pizza, die " Radius " (16,80 Euro) heißt, und kommt auf einem herrlich dünnen Pizzaboden auf den Tisch. Und nicht nur die Pizza heißt Radius, auch die Pizzeria selbst. Und die zieht in der Linzer Altstadt 6 seit 2020 ihre Kreise.

Und ja, dem eigenen Anspruch wird die Pizzeria nach Ansicht vieler Pizza-Liebhaber auch gerecht.

Was dazu beiträgt: Ruhe und ganz viel Zeit. Mehrere Tage hat der Teig Zeit, zu gehen. Das macht die Pizza verträglicher, wie jeder, der selbst schon einmal Pizzateig gemacht hat, weiß. Gleiches gilt für die Tomatensauce. Denn auch diese darf sich stundenlang am Herd einkochen, bis sie die geschmackliche Intensität aufweist, die Radius-Gäste so sehr mögen.