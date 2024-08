Le Jardin: Ein Garten Eden in der Linzer Innenstadt

Ja, Esslokale in Einkaufszentren genießen nicht immer den besten Ruf. Nicht immer zu unrecht. Anders ist das im Le Jardin in der Linzerie, dem kleinen Einkaufszentrum an der Linzer Landstraße.

Im Obergeschoß situiert, erfreut ein alter VW-Bus vor dem Eingang die Gäste. Das Lokal selbst ist hell, bunt und modern. Und jung. Selbst der Innenhof des Häuserblocks vermittelt (abgesehen von den klassischen Einkaufszentrums-Steinplatten) den authentischen Versuch, daraus eine Gartenoase, Le Jardin, zu machen.