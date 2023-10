Friedenslicht-Reise nach Israel für Land OÖ "nicht vorstellbar"

Seit 1986 fliegt eine Delegation des Landes mit dem ORF Oberösterreich nach Israel, einerseits um eben das Friedenslicht in Empfang zu nehmen und es über Linz in ganz Österreich am Weihnachtsabend in viele Wohnungen Österreichs zu bringen. Im Vorjahr wurde das Friedenslicht über die Delegation Stelzers auch an Papst Franziskus im Rahmen der Generalaudienz übergeben.

