Exxtrablatt: Auf einen Drink mit Jack Lemmon und Walter Matthau

Eine recht steile Treppe führt vorbei am Plakat des Namensgebenden Films mit Jack Lemmon und Walter Matthau in das Kellerlokal, das erste Bier - ein Grieskirchner Landl - geht auf Gregory Peck (4,40 Euro das Seiderl).

Im Film "Wer die Nachtigall stört", sagt er als Atticus Finch so treffend: „Man versteht einen Menschen nie wirklich, bis man die Dinge aus seiner Sicht betrachtet … bis man in seine Haut hineinklettert und darin herumläuft.“

Denn die in der Speisekarte angekündigte lange Wartezeit aufs Essen in der Stoßzeit stellt sich nicht ein, obwohl das Lokal, das viel mehr Plätze bietet, als es scheint, voll ist und sich an diesem Donnerstag Abend die - vornehmlich jungen - Gäste die Klinke in die Hand geben.

40 Jahre - eine Institution in Linz

Genau 40 Jahre gibt es das Exxtrablatt schon, 2007 ist es aus der Walthergasse in die Spittelwiese übersiedelt. 17 Jahre also - das Lokal wirkt in dem schummrigen Licht so, als wäre es schon 40 Jahre an diesem Ort - wegen seiner authentischen Patina, ohne alt zu sein.

Und die Bilder an den Wänden entführen sowieso in andere Zeiten und Gefühlswelten.