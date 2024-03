Very british: Wunderbares Frühstück bei Madame Wu in der Altstadt

Schon beim Eingang in das Lokal durch das mächtige Portal taucht man in eine andere Welt. Der so vielschichtige Geruch nach Tee steigt wohlig in die Nase und lässt sofort jede Anspannung vergessen. Ein bisschen steht die Zeit fast still bei Madame Wu in der Linzer Altstadt.

Das wunderbare Lokal von Madame Wu hat auch am Sonntag geöffnet. Nicht alltäglich in Linz. Und die doch wenigen Plätze im Lokal sind sehr begehrt. Die beiden Gäste, die vor uns voll Freude das Lokal betreten, müssen traurig wieder gehen.