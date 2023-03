Ex-Student schlug an Linzer Uni mit Hammer auf Professor ein

Bei seiner Einvernahme habe er angegeben, von Stimmen geleitet worden zu sein. Er sei zur Uni gegangen und habe auf den Professer, den er von Studiumszeiten flüchtig kenne, eingeschlagen, damit er ins Gefängnis komme, berichtet eine Staatsanwaltschaftssprecherin. Der 39-Jährige sei aufgrund seiner psychischen Probleme vorläufig in die forensischen Abteilung der Justizanwalt eingewiesen worden, was einer U-Haft gleichkomme.

JKU-Rektor Meinhard Lukas teilte in einer Aussendung mit, dass der schwer verletzte Professor inzwischen daheim sei. Er hat eine Risswunde am Kopf und gebrochene Rippen. Der Rektor hatte bereits SMS-Kontakt mit dem betroffenen Professor und übermittelte "die allerbesten Genesungswünsche" und bot "natürlich jede Hilfe" an.