Nach Eklat um Gemeinderatssitzung: Linzer Bürgermeister entschuldigt sich

Für die Grünen demokratiepolitisch untragbar, wie Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) noch am Donnerstag in einer Aussendung kritisierte.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) versprach Klärung - und lieferte diese am Freitag nach. "Irrtümlicherweise traf der diensthabende Portier einer externen Security-Firma eigenmächtig die Entscheidung, die Demonstranten und Demonstrantinnen nicht in den Gemeinderatssaal einzulassen", erklärte Luger in einer schriftlichen Stellungnahme.

"Fehlentscheidung des Security-Mitarbeiters"

Auslöser für diese Fehlentscheidung sei das "Vorspiel" gewesen. Denn rund 40 bis 50 Personen mit Schildern, Transparenten, Stangen, großen Rucksäcken hätten bereits am Hauptplatz angekündigt, das Rathaus zu stürmen. "Deshalb entschied der Security-Bedienstete wohl aus Sicherheitsbedenken so", sagt Luger.