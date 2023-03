Eine ganze Region kämpft um den Erhalt des Skigebiets Kasberg

Gestern, Donnerstag, hat das erneut die Bevölkerung aus den Gemeinden Grünau, Scharnstein, Pettenbach und Vorchdorf auf den Plan gerufen. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich am Abend am Ortsplatz in Grünau, um für den Fortbestand des Seilbahnbetriebes zu demonstrieren. Aus den Lautsprechern dröhnte dazu der Hit von Wolfgang Ambros "I wü Schifoan".

Liebeserklärung an den Kasberg

Bei der Kundgebung waren sowohl Vereinsfunktionäre- und mitglieder als auch Sportler, Großeltern, Eltern und Kinder anwesend. Und auch sie ließen ihrem Unmut freien Lauf: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Kasberg klaut!", war etwa von den Volksschulkindern zu hören.