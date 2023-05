Ein digitales Tool als Helfer für alle Vereinsmaier 

Genau diesen Gedanken griffen Lukas Krainz und Mathias (Vereins)Maier auf, als in ihren Vereinen alles drunter und drüber ging. „Um Ordnung in das organisatorische Chaos zu bringen, begannen Mathias und ich ein Tool zu planen, das uns allen hilft.“

Digitales Tool fürs Ehrenamt

Ob Sportmannschaft, Feuerwehr, Musikverein, Goldhauben, Spiel oder Spaß – die eigens programmierte Software gibt allen Beteiligten die Chance, ihre Zeit für den eigentlichen Vereinszweck zu nutzen: Mit dem Vereinsplaner können Stammdaten gepflegt, Mitglieder und deren Daten verwaltet, Termine vereinbart, Mitgliedsbeiträge abgerechnet, Kassabuch geführt und Dokumente abgelegt werden.

Hört sich kompliziert an? „Wenn einmal alles drin ist, läuft das ganz von alleine. Und den initialen Datenimport übernehmen wir kostenlos – eins unserer Services“, sagt Lukas. Mit dem Vereinsplaner haben die Vereine also eine „all in one“ Lösung.

„Wir waren selbst unser erster ‚Kunde‘. Mittlerweile, drei Jahre später, verwenden 6.500 Vereine den Vereinsplaner“, resümiert Lukas. Das Helfer-Tool ist über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt, denn es wird auch in Deutschland, Südtirol, Lichtenstein und in der Schweiz genutzt – und erleichtert vielen ehrenamtlich tätigen Menschen die Arbeit.

Technischer Leiter Mathias Maier: „Die Software wird stetig verbessert. Wir gehen auf Wünsche ein und nehmen Feedback auf. Und natürlich ist auch noch Potenzial vorhanden – immerhin gibt es mehr als 120.000 Vereine in Österreich und 800.000 im D-A-CH Raum.“

Groß geworden in der Tabakfabrik

Was als Idee begann, wurde in der Tabakfabrik groß: Lukas und Mathias hatten bereits mit 21 Jahren den Mut, sich selbstständig zu machen – ein Start-up in der Strada del Start-up im Jahr 2018. Drei Jahre später (2021) war das Team zu viert. Mittlerweile ist das Vereinsplaner-Team zu neunt.

Die Tabakfabrik als Arbeitsort, ist nicht mehr wegzudenken: „Wir nutzen die Synergien. Community ist das, was du daraus machst“, sagt Lukas.