Vor dem Altar verhaftet: Bräutigam soll Drogen in großem Stil gedealt haben

Der schönste Tag im Leben - so wird der Tag der Hochzeit landläufig gerne bezeichnet. Für eine Braut in Linz bleibt der Tag wohl lebenslang in Erinnerung, auch wenn der 9. Juli dann doch nicht der Hochzeitstag werden sollte.

Denn die Polizei hatte ihren Bräutigam schon länger im Visier. Der 31-jährige österreichische Staatsbürger stand im Verdacht, Handel mit Cannabiskraut und Kokain in großem Stil zu betreiben.