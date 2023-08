Linzer JKU-Studie: Herkunft schafft Nachteile am Wohnungsmarkt

Zahlungsschwierigkeiten?

Ein Grund für diese Unterschiede mag sein, dass Vermieterinnen und Vermieter besorgt sind, dass Personen mit Migrationshintergrund Zahlungsschwierigkeiten haben – immerhin zeigt die oben zitierte Evidenz, dass sie am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Vergleichbare Experimente in anderen Ländern variierten nun die Anschreiben von Wohnungssuchenden, indem sie etwa Informationen über die Berufstätigkeit in einem gut bezahlten Job hinzufügten.

Dies konnte jedoch in vielen Fällen die Diskriminierung von Personen mit migrantischem Namen nicht reduzieren. Ein anderer Grund für Diskriminierung am Wohnungsmarkt könnte sein, dass Vermieterinnen und Vermieter befürchten, dass Personen mit Migrationshintergrund nicht mit den lokalen Prozeduren bzw. Bräuchen vertraut sind, sodass ihnen bei einer Vermietung ein Mehraufwand entsteht.