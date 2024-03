Digitale Nachhaltigkeit: Durch Bits und Bytes unsere Umwelt regenerieren

An der Johannes Kepler Universität Linz ist Georg Reischauer an der Business School, dem Linz Institute of Technology und der Art x Science School for Transformation tätig.

Lange Zeit lag die Aufmerksamkeit von Forscher*innen und Manager*innen darauf, wie Unternehmen durch digitale Technologien wettbewerbsfähiger werden können.

Dieser Fokus ist hat sich in den letzten Jahren erweitert – nämlich dahingehend zu fragen, wie man durch den Einsatz von Bits und Bytes wettbewerbsfähiger und ökologisch nachhaltiger wirken kann. Was steckt hinter dieser Idee der digitalen Nachhaltigkeit?

Reduktion vs. Regenerierung als Nachhaltigkeitszeile