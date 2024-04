Die Zukunft der Arbeit in der österreichischen Industrie bleibt offen

Trotz langjähriger Trends, die das Gegenteil suggerieren, wie etwa die „Tertiarisierung“ von entwickelten Ökonomien, der Auslagerung von industriellen Produktion in Billiglohnländer und arbeitssparender Automatisierung, hält sich die industrielle Beschäftigung in Österreich auf einem stabilen und im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Niveau.

Zwischen 2008 und 2021 hat sich die Beschäftigung der Automobilindustrie in Österreich etwa um 12 % erhöht.

Diese Stabilität steht in starkem Kontrast zu den Debatten der vergangenen Jahre, die auf Basis neuer Automatisierungssprünge eine große Reduktion von Jobs in Industrie und anderen Sektoren bekundet haben. Nicht zuletzt aufgrund eines sich verschärfenden Arbeitskräftemangels, der kaum einem österreichischen Industrieunternehmen fremd ist, scheint das „Ende der Industriearbeit“ und des Produktionsstandorts Österreich in weiterer Ferne als jemals zuvor.

Gängige Annahmen gehen weiter davon aus, dass die Schere innerhalb industrieller Arbeiter*innen stetig zunimmt. „Hoch“-qualifizierte würden demnach gewinnen und „Niedrig“-qualifizierte sowie das mittlere Segment würden in diesen Transformationen leer ausgehen. Mitunter deshalb, weil diese Arbeiten schwieriger zu automatisieren sind als „Routine“-Tätigkeiten.

Automatisierung, Digitalisierung und die Veränderung von Industriearbeit

Neben Theorien und Prognosen ist aber oft unklar, wie genau Automatisierung und Digitalisierung die Beschäftigungsprofile, Arbeitsprozesse und Inhalte von Industriearbeiter*innen verändern. Ein durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften unterstütztes Projekt versucht hier Einblicke zu gewinnen.

Das an der Abteilung für Gesellschaftstheorie und Sozialanalysen der Johannes Kepler Universität Linz angesiedelte Projekt geht dabei in mehreren Stufen vor. In einem ersten Schritt wurde untersucht, welche Rolle die Verwendung von Robotik in der Entwicklung von Produktivität und Beschäftigung in den globalen Automobilsektoren gespielt hat.