Easy Bar in Linz sperrt zu, weil Chefin die Welt umsegeln will

Die Klagenfurterin macht nun auch den Laden dicht, also die Schotten, um in die Seemannssprache zu wechseln. "Zwei Jahre habe ich einen Nachfolger gesucht, es hat Interessenten gegeben, aber es ist zu keinem Abschluss gekommen", resümiert sie, während sie alleine im Lokal darauf wartet, dass noch der eine oder die andere beim Flohmarkt vorbeischaut.

Wo es übrigens Hochprozentiges ebenso gibt, wie Barhocker, Eiswürfler, Geschirr und andere Liebhaberstücke. Sie will jetzt möglichst alles aus dem Lokal noch verkaufen.

"Die See ruft"

"Davon hängt ab, wie weit die Weltumsegelung geht", scherzt sie. Was natürlich nicht stimmt. Denn die Weltumseglung ist schon in trockenen Tüchern. Zumindest für die erste Zeit. "Mein Mann und ich werden die nächsten drei Jahre auf der Bavaria 35 C wohnen", schildert Lerchbaumer den Grund für das Ende ihrer Bar: "Die See ruft."

Mit 51 sei es an der Zeit, die Welt zu bereisen, sagt die nunmehrige Ex-Wirtin und künftige Weltenbummlerin. "Schade ist, dass niemand das Lokal übernommen hat", sagt sie, "ich hatte hier herinnen einen schöne Zeit, die ich nicht missen möchte."

Da geht es ihr in erster Linie um ihre Gäste. "In die Easy Bar konnte jeder gehen, das hat der Hansi schon so aufgebaut", erinnert sich Lerchbaumer zurück: "Und ich habe mit der Bar das bekommen, was ich wollte."