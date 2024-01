Kritik an Burschenbundball und Ehrenschutz vom Landeshauptmann

"Um an der Macht zu bleiben, geht die ÖVP immer wieder Bündnisse mit der FPÖ ein. Dabei geht es nicht um Expertise. Wir wollten aufzeigen, dass es viele Expertinnen und Experten geben würde, die man in die Regierung holen könnte. Stattdessen entscheidet sich Stelzer ganz klar für einen Burschenschaftler in der Regierung", erklärt Eva Reiter, Sprecherin von "Linz gegen Rechts".

Vor allem aber kritisiert das Bündnis den Landeshauptmann für die Übernahme des Ehrenschutzes des Burschenbundballs und fordert Stelzer dazu auf, diesen Ehrenschutz zurückzuziehen.

Kritik von SPÖ und Grünen

Der Ball wird am 3. Februar im Palais Kaufmännischer Verein stattfinden. Er gilt bei SPÖ und Grünen als Vernetzungstreffen der rechten Szene und steht stark unter Kritik. Vor allem auch, dass die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von Stelzer steht.