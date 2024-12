Älteste Linzerin im Unterstützungskomitee für Martin Hajart

Darin ist sie überzeugt: „Er ist ein tüchtiger Bursche und entwickelt Linz zu einer modernen Stadt.“ Sie ist das Highlight im Unterstützerkomitee, und Bürgermeisterkandidat Martin Hajart (ÖVP) schmunzelt, dass er die "Frau mit der größten Lebenserfahrung in Linz" zu seinen Unterstützerinnen zählt.

Ebenfalls im Komitee: Jungwählerin Annelie Bauer (17). Sei freut sich, "dass er bei uns Jungen nachfragt, mit ihm könnte man die Sportmeile auf der Linzer Donaulände umsetzen“.

Hajart will hoch hinaus

Hajart will hoch hinaus am 12. Jänner, er will Bürgermeister von Linz werden. Hoch hinaus kommt Alexander Auer schon jetzt. Der 20-Jährige ist Staatsmeister im Stabhochsprung, 4,50 Meter hat er schon übersprungen. 45 Prozent werden es im ersten Wahlgang für Hajart aber nicht werden.