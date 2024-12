Redlhammer: Mit pinken Krücken in die Linzer Bürgermeisterwahl

Eines seiner Themen ist - auch bedingt durch seine Krankheit, die ihn in seiner Mobilität stark beeinträchtigt - eben jene Mobilität. "Das Auto muss immer einen entsprechenden Platz in Linz behalten", legt er sich fest. Er kann selbst nicht öffentlich fahren, im Auto transportiert er seinen dreirädrigen Elektroroller mit.

Mit dem ist er auch - aktuell mit Bürgermeisterwahl-Plakat und weihnachtlicher Festbeleuchtung - in der Stadt unterwegs: "Ich habe so einen anderen Blick auf die Stadt."

Die Digitaluni sieht er übrigens auch in der inneren Stadt, auf einem bereits versiegelten Ort, die Fraktionsgelder will er kürzen, von der Linz AG würde er Sonderdividenden einfordern. "Die SPÖ will ja immer von den Reichen zu den Armen umverteilen, nur in diesem Fall nicht." Denn da sei ja die Linz AG "die Reichen", die dann doch nicht angetastet würden.

Redlhammers Wahlkampfbudget beträgt überschaubare 20.000 Euro und kommt zur Gänze von der Neos-Landesorganisation.