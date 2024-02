Prozess gegen Amokfahrer in Linz: Eifersucht steigerte sich zu Wahn

Der Iraker steht seit der Vorwoche in Linz vor einem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Die letzte Entscheidung liegt bei den Geschworenen, die voraussichtlich im Lauf des Tages ihr Urteil sprechen werden.

Am Donnerstag präsentierte Kastner ihr Gutachten. "Von einem signifikanten Behandlungserfolg sind wir ganz weit weg", sieht sie keine Alternative zu einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.

Die Geschichte des Betroffenen - da er nicht zurechnungsfähig ist, wird er nicht als Angeklagter bezeichnet - ist über weite Strecken unklar, dürfte aber sehr dramatisch gewesen sein: Als Jeside ist er offenbar mit seiner Familie aus dem Irak über die Türkei in Richtung Österreich geflüchtet. Laut seinen Angaben seien die Frau und die Kinder - wie viele ist unklar - im Mittelmeer ertrunken. In Österreich war er mehrmals in Behandlung, weil er depressiv war.

Eifersucht steigerte sich zu Wahn

Mit einer neuen Partnerin hat er zwei Kinder, er verlor aber den Kontakt - vermutlich auch, weil er immer wieder durch Aggressivität und Trinken auffiel. Er verlor auch seinen Status als subsidiär Schutzberechtigter. Einmal wurde er in die Psychiatrie zwangseingewiesen, nachdem er am Linzer Bahnhof randaliert hatte und in den Brunnen gesprungen war. In einer neuen Beziehung - mit dem Opfer der Tat, wegen der er vor Gericht steht - ist er ebenfalls aggressiv und extrem eifersüchtig. Seine Eifersucht habe sich zu einem "Wahn" gesteigert, so Kastner "und das ist ein Krankheit".