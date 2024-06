Alte Arbeitersiedlung weicht 600 Wohnungen und zwei 60 Meter hohen Türmen

Während es für Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) einen weiteren guten Schritt auf dem Weg des Linzer Stadtteils weg vom früheren Image des Glasscherbenviertels markiert, ist der Abriss des Bestandes etwa für die Grünen und Linz Plus Grund für Kritik.

Geplant ist jetzt jedenfalls, alle Bestandshäuser mit insgesamt 249 Wohnungen zu schleifen und an deren Stelle neun Neubauten mit 600 Wohnungen zu errichten. Architekt Andreas Kleboth erläutert: „Linz soll auch im Zentrum wachsen.“ Es gehe um Nachverdichtung und eine Stadt der kurzen Wege. Dass alle Häuser abgerissen werden, sei dem Umstand geschuldet, dass sich die Planer auf den Erhalt des bis zu 100 Jahre alten Baumbestands entschieden habe.

1.200 Radabstellplätze

Darüber hinaus werde großer Wert auf klimagerechtes Bauen und Wohnen gelegt, versichert Kleboth. Etwa werden rund 1.200 gut zugängliche Radabstellplätze errichtet – denn das neue Wohnviertel sei direkt an den geplanten Radhighway entlang des Bahndammes gelegen.

Und mit dem Projekt solle ein neues öffentliches Zentrum für das ganze Viertel entstehen – mit einem öffentlichen Park, vielen Durchgängen, Nahversorger, Kaffeehäusern und kleineren Geschäften. 109 Mieter waren 2021 dort noch wohnhaft, 45 sind es noch. Diese will die städtischen Wohnbautochter GWG rasch absiedeln. Was Lorenz Potocnik von Linz Plus kritisiert.